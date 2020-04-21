В Свердловской области будут изолировать граждан, вернувшихся из других регионов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому граждане, которые вернулись из-за границы, Москвы или Санкт-Петербурга, должны пройти изоляцию дома или в обсерваторе, сообщает «Областная газета».
Решение о необходимости изоляции будет приниматься санитарными врачами на основе анализа обстановки в стране и регионе, откуда уральцы прибыли.
Каждый вернувшийся в область гражданин должен сообщить о прибытии, месте, дате пребывания, а также контактную информацию на случай, если будет принято решение о помещении его в обсервацию. Кроме того, он должен соблюдать постановление санврача о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях или в обсерваторе.
Согласно указу, региональный Минздрав должен обеспечить пребывание граждан под медицинским наблюдением в течение 14 дней. Указ вступает в силу со дня опубликования, то есть с 21 апреля.
Напомним, режим самоизоляции граждан продлен в Свердловской области бессрочно, до особого распоряжения. За последние сутки в регионе зарегистрировано 84 новых случая заболевания коронавирусом. Так, общее количество зараженных достигло 233 человек.