В Свердловской области будут изолировать граждан, вернувшихся из других регионов

Каждый вернувшийся в область гражданин должен сообщить о прибытии, месте, дате пребывания, а также контактную информацию на случай, если будет принято решение о помещении его в обсервацию. Кроме того, он должен соблюдать постановление санврача о нахождении в режиме изоляции в домашних условиях или в обсерваторе.