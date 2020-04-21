В Свердловской области ожидается увеличение числа безработных на 50 тысяч человек

Об этом заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов во время своего доклада о влиянии ограничительных мер, введённых в связи с распространением коронавируса, на экономику региона на заседании регионального Заксобрания.

По данным на 17 апреля в Свердловской области количество безработных составляет больше 25 тысяч человек. С начала года число выросло почти на 3,7 тысяч человек.

Алексей Орлов отметил, что в 2020 году ожидается снижение поступление доходов в областной бюджет от налогов и других платежей. Они составят 160,5 миллиардов рублей, что на 31,6% ниже прогнозируемых.