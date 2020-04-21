В Свердловской области самозанятые получат поддерживающие выплаты на фоне пандемии

По его словам, принимать заявления от самозанятых и проводить сверку с налоговой службой будет региональный фонд поддержки предпринимательства. После этого будет производится выплата. Регламент данной процедуры утвердят на следующей неделе.

При этом рассчитывать на поддерживающие выплаты смогут только те самозанятые, которые зарегистрировались до 1 апреля. Всю информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-800-500-77-85.