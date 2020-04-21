В Свердловской области самозанятые получат поддерживающие выплаты на фоне пандемии
Сегодня, 20:12ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Самозанятые из Свердловской области, пострадавшие из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, смогут получить поддерживающие выплаты. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, принимать заявления от самозанятых и проводить сверку с налоговой службой будет региональный фонд поддержки предпринимательства. После этого будет производится выплата. Регламент данной процедуры утвердят на следующей неделе.
При этом рассчитывать на поддерживающие выплаты смогут только те самозанятые, которые зарегистрировались до 1 апреля. Всю информацию можно узнать по телефону горячей линии 8-800-500-77-85.
Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 233 случая заражения COVID-19.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей