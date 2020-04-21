В Свердловской области введен запрет на охоту до середины мая из-за коронавируса
Сегодня, 11:06ОбществоФото: pixabay.com
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В Свердловской области введен запрет на охоту из-за пандемии коронавируса. Соответствующий указ размещен на информационном портале правовой информации региона.
Сюжеты: Коронавирус
Вчера Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому на территории региона до 15 мая запрещается любительская и спортивная охота, а также в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных или искусственно созданных условиях обитания.
Тот же указ предполагает изменение режима работы алкомаркетов. Теперь в регионе спиртное будет продаваться только с 10.00 до 19.00.
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