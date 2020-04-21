Верховный суд дал разъяснение о штрафах за распространение фейков о коронавирусе
Сегодня, 19:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Верховный суд разъяснил, что за фейки о коронавирусе, распространенные до 1 апреля, штрафовать не будут, пишет Ура.ру.
В суде пояснили, что до вступления в силу закона от 1 апреля, штрафы выписываться не могут. Если фейки распространяли до 1 апреля и продолжили после, то ответственность человек понесет лишь за действия, совершенные после принятия закона.
К уголовной ответственности за фейки будут привлекать лишь в случае, когда информация повлекла общественно опасные действия или бездействия.
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