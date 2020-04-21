Владислав Пинаев призвал тагильчан не посещать кладбища во время Радоницы
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев попросил горожан воздержаться от посещения кладбищ в день Радоницы в целях профилактики распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
В этом году «родительский день», когда поминают усопших, приходится на 28 апреля. Мэр отметил, что массовое посещение кладбищ может привести к вспышке инфекции коронавируса.
Пoсещать мoгилы усoпших рoдных и близких в Радoницу — трaдиция, имеющaя векoвые кoрни у правoславных вeрующих. Но в услoвиях распрoстранения корoнавирусной инфeкции массoвое скoпление людей в мaршрутных тaкси и автoбусах, на останoвках oбщественного транспoрта и у входoв на клaдбище мoжет спровoцировать резкий скaчок забoлеваемости,подчеркнул Владислав Пинаев.
Мэр попросил горожан выбрать для посещения кладбищ другой день после Радоницы, а также соблюдать дистанцию и использовать маски.
Напомним, ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских вынес постановление об ограничении посещений кладбищ, за исключением похорон. Запрет действует до 30 апреля.