Замгубернатора заявил о возможности передачи здравоохранения Екатеринбурга региону
Сегодня, 18:10ОбществоФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
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Правительство Свердловской области рассматривает вопрос о том, чтобы передать екатеринбургскую систему здравоохранения в ведение министерства здравоохранения региона, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
21 апреля на заседании Заксобрания замгубернатора Алексей Орлов заявил, что такой шаг обдумывается в связи со вспышкой коронавируса в больнице № 1 Екатеринбурга. По его словам, ситуация в медучреждении позволила выявить отсутствие коммуникаций между областным и городским здравоохранением. Также Орлов пояснил, что вопрос передачи уже обсуждался с губернатором.
Мы будем предлагать двигаться в этом направлении, сказал Орлов.
По словам замгубернатора, сначала планируется запустить пилотный проект, по которому одна из детских больниц станет больницей двойного подчинения.
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