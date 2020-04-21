Замгубернатора заявил о возможности передачи здравоохранения Екатеринбурга региону

21 апреля на заседании Заксобрания замгубернатора Алексей Орлов заявил, что такой шаг обдумывается в связи со вспышкой коронавируса в больнице № 1 Екатеринбурга. По его словам, ситуация в медучреждении позволила выявить отсутствие коммуникаций между областным и городским здравоохранением. Также Орлов пояснил, что вопрос передачи уже обсуждался с губернатором.