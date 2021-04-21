10 квартир за 15,9 млн будут закуплены жилфондом для детей-сирот в Нижнем Тагиле

10 квартир за 15,9 млн будут закуплены жилфондом для детей-сирот в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Конкурсы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Нижнем Тагиле объявил ГКУ «Фонд жилищного строительства» Свердловской области. Максимальная цена каждого — 1,59 миллиона рублей.

В качестве обоснования стоимости закупки был приведен анализ объявлений на интернет-площадках в Нижнем Тагиле. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилплощади была установлена в размере 48,4 тысячи рублей.

Приобретаемая квартира должна соответствовать ряду требований. В частности:

  • площадь помещения должна быть не менее 33 квадратных метров;
  • квартира может находиться в многоквартирном доме любой этажности, однако лестницы и перекрытия между этажами должны быть железобетонными;
  • помещение должно быть с ремонтом (установлены двери и окна, проведена электропроводка и оборудовано место для приготовления пищи (на газе или электричестве), должны быть окрашены металлические трубы, помещение должно соответствовать санитарным нормам и прочие требования);
  • квартира должна быть свободной от проживания, принадлежать продавцу и быть готовой к заселению;
  • если площадь помещения будет больше, чем указано в закупке, то продавец безвозмездно предоставляет остальные квадратные метры, в целях реализации контракта.

Квартира будет приобретена в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2014 года. Сделка будет требовать обязательного оформления у нотариуса.

К ремонту жилого помещения предъявлены отдельные требования. Так, в санузле должна быть уложена керамическая плитка или керамогранит, натянуты или окрашены потолки, пластиковые окна (минимум двухкамерный профиль), стены должны быть обклеены обоями или покрашены.

Организация, выигравшая конкурс, обязуется предоставить квартиры не позднее июня 2021 года. Покупка будет финансироваться из бюджета Свердловской области.

Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2021 года.

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