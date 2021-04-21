10 квартир за 15,9 млн будут закуплены жилфондом для детей-сирот в Нижнем Тагиле

К ремонту жилого помещения предъявлены отдельные требования. Так, в санузле должна быть уложена керамическая плитка или керамогранит, натянуты или окрашены потолки, пластиковые окна (минимум двухкамерный профиль), стены должны быть обклеены обоями или покрашены.