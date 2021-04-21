10 квартир за 15,9 млн будут закуплены жилфондом для детей-сирот в Нижнем Тагиле

В качестве обоснования стоимости закупки был приведен анализ объявлений на интернет-площадках в Нижнем Тагиле. Таким образом, средняя стоимость квадратного метра жилплощади была установлена в размере 48,4 тысячи рублей.
Приобретаемая квартира должна соответствовать ряду требований. В частности:
Квартира будет приобретена в домах, введенных в эксплуатацию не ранее 2014 года. Сделка будет требовать обязательного оформления у нотариуса.
К ремонту жилого помещения предъявлены отдельные требования. Так, в санузле должна быть уложена керамическая плитка или керамогранит, натянуты или окрашены потолки, пластиковые окна (минимум двухкамерный профиль), стены должны быть обклеены обоями или покрашены.
Организация, выигравшая конкурс, обязуется предоставить квартиры не позднее июня 2021 года. Покупка будет финансироваться из бюджета Свердловской области.
Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2021 года.