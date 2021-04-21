13 картин отреставрируют в Нижнетагильском музее ИЗО

20 апреля 2021 года сотрудниками Дворца культуры Верхнего Тагила были перевезены полотна в нижнетагильский музей ИЗО. Причиной подарка стала невостребованность картин в их родном городе и отсутствие должного хранения, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.
В представленных изображениях искусства произведения авторов конца 1950-х - начала 1960-х годов.
На поверхностях картин многочисленные разрывы, продавленности, краска осыпается. Сотрудникам музея предстоит отреставрировать их.
Очень большая редкость то, что все 13 работ - большемерные. Когда мы ехали забирать картины, то не представляли, откуда они поступили во Дворец культуры Верхнего Тагила и кисти каких художников принадлежат, говорит хранитель коллекции «Живопись» Нижнетагильского музея Лариса Смирных.
В итоге стало известно, что все полотна выполнены уральскими известными художниками. Среди работ произведения Сергея Зюмбилова, Владимира Игошева, Александра Бурака, Игоря Симонова, Николая Гаева, Геннадия Мосина, Алексея Заусаева и Феликса Лемберского.
Самый большой холст, более шести квадратных метров, является одной из работ Феликса Лемберского. Он является одним из создателей Союза художников в Нижнем Тагиле и Нижнетагильского музея изобразительных искусств.
Все привезенные картины выполнены на высоком уровне профессионализма. Планируется, что работы будут представлены в акции «Ночь искусств» в 2021 году.