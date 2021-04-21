13 картин отреставрируют в Нижнетагильском музее ИЗО

Очень большая редкость то, что все 13 работ - большемерные. Когда мы ехали забирать картины, то не представляли, откуда они поступили во Дворец культуры Верхнего Тагила и кисти каких художников принадлежат, говорит хранитель коллекции «Живопись» Нижнетагильского музея Лариса Смирных.