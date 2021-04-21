13 картин отреставрируют в Нижнетагильском музее ИЗО

13 картин отреставрируют в Нижнетагильском музее ИЗО
Сегодня, 20:34ОбществоФото: pixabay.com
Полотна картинной живописи в количестве 13 штук переданы в музей изобразительных искусств Нижнего Тагила и будут отреставрированы.

20 апреля 2021 года сотрудниками Дворца культуры Верхнего Тагила были перевезены полотна в нижнетагильский музей ИЗО. Причиной подарка стала невостребованность картин в их родном городе и отсутствие должного хранения, сообщает пресс-служба администрации города Нижний Тагил.

В представленных изображениях искусства произведения авторов конца 1950-х - начала 1960-х годов.

На поверхностях картин многочисленные разрывы, продавленности, краска осыпается. Сотрудникам музея предстоит отреставрировать их.

Очень большая редкость то, что все 13 работ - большемерные. Когда мы ехали забирать картины, то не представляли, откуда они поступили во Дворец культуры Верхнего Тагила и кисти каких художников принадлежат, говорит хранитель коллекции «Живопись» Нижнетагильского музея Лариса Смирных.

В итоге стало известно, что все полотна выполнены уральскими известными художниками. Среди работ произведения Сергея Зюмбилова, Владимира Игошева, Александра Бурака, Игоря Симонова, Николая Гаева, Геннадия Мосина, Алексея Заусаева и Феликса Лемберского.

Самый большой холст, более шести квадратных метров, является одной из работ Феликса Лемберского. Он является одним из создателей Союза художников в Нижнем Тагиле и Нижнетагильского музея изобразительных искусств.

Все привезенные картины выполнены на высоком уровне профессионализма. Планируется, что работы будут представлены в акции «Ночь искусств» в 2021 году.

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музей изокартиныизобразительное искусствоНижний Тагил
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