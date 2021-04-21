27 светофоров станут «умными» в Нижнем Тагиле до конца лета

Данные светофоры обеспечат для автомобилистов «зеленую волну» от южного въезда в город через улицу Фестивальную и Восточное шоссе на выезд из города в направлении Верхней Салды. Также новое техническое задание предусматривает развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, мониторинг параметров потока транспорта, а также внедрение подсистемы управления маршрутами общественного транспорта. Отмечается, что средства будут выделены на информационную безопасность и работы над умными остановками.