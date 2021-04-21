27 светофоров станут «умными» в Нижнем Тагиле до конца лета

27 светофоров станут «умными» в Нижнем Тагиле до конца лета
Сегодня, 21:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Работа над внедрением интеллектуальных транспортных систем (ИТС) продолжается на территории Нижнего Тагила. Планируется модернизировать 27 светофорных объектов, сообщает пресс-служба администрации города.

Данные светофоры обеспечат для автомобилистов «зеленую волну» от южного въезда в город через улицу Фестивальную и Восточное шоссе на выезд из города в направлении Верхней Салды. Также новое техническое задание предусматривает развитие автоматизированной системы управления дорожным движением, мониторинг параметров потока транспорта, а также внедрение подсистемы управления маршрутами общественного транспорта. Отмечается, что средства будут выделены на информационную безопасность и работы над умными остановками.

Специалисты считают, что реализация направления ИТС в рамках нацпроекта БКАД проходит на территории Нижнего Тагила успешно. Были также обустроены 21 светофор. В 2020 году на цифровизацию транспортной инфраструктуры города выделялось 80 миллионов рублей.

Планируется до 23 апреля завершить работу над техническим заданием.

Все работы по программе 2021 года должны быть завершены до конца лета. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 67 миллионов рублей,рассказал заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Напомним, в Нижнем Тагиле в апреле на трех объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» начались ремонтные работы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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