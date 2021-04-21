356 миллионов выделено на постройку завода по производству сжиженного газа на Урале

356 миллионов выделено на постройку завода по производству сжиженного газа на Урале
Сегодня, 19:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Проект завода по производству сжиженного газа планируется реализовать в Верхней Пышме. Его стоимость составит 356 миллионов рублей.

Срок строительства в два года утвердили СПГ «Проект Инжиниринг» и региональное Агентство по привлечению инвестиций.

Завод будет реализовывать 20 кубометров сжатого газа и восемь тысяч тонн сжиженного природного газа. Предприятие позволит внедрить экологичный и экономичный вид топлива на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Строительные работы включают в себя строительство автомобильного газозаправочного топливного пункта с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа «Метан», рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.

В текущий момент ведутся проектные работы, а также выполнены работы по комплексным инженерным изысканиям. Для инвестиционной площадки к строительству оформляются необходимые документы.

Верхняя ПышмаУралстройказавод
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