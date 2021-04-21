356 миллионов выделено на постройку завода по производству сжиженного газа на Урале

Проект завода по производству сжиженного газа планируется реализовать в Верхней Пышме. Его стоимость составит 356 миллионов рублей.

Срок строительства в два года утвердили СПГ «Проект Инжиниринг» и региональное Агентство по привлечению инвестиций. Завод будет реализовывать 20 кубометров сжатого газа и восемь тысяч тонн сжиженного природного газа. Предприятие позволит внедрить экологичный и экономичный вид топлива на Среднем Урале, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Строительные работы включают в себя строительство автомобильного газозаправочного топливного пункта с производством компримированного природного газа и сжиженного природного газа «Метан», рассказал гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев. В текущий момент ведутся проектные работы, а также выполнены работы по комплексным инженерным изысканиям. Для инвестиционной площадки к строительству оформляются необходимые документы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter