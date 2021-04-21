Арест грозит уральцу за ночевку в доме товарища без разрешения

Теперь мужчина обвиняется по статье 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли, проживающего в нем лица).
Версия следствия гласит, что вечером 15 февраля 2021 года уралец поссорился с женой и ушел из дома. Поскольку ему негде было ночевать, мужчина отправился к своему знакомому, который проживал в поселке Черноисточинск. Как выяснилось, товарища дома не оказалось, тогда мужчина принял решение незаконно проникнуть в жилище, чтобы остаться там до утра. Согласие на посещение он у хозяина не получил.
Мужчина сознался в содеянном.
Напомним, в начале марта компания людей в состоянии алкогольного опьянения вломилась в чужой дом под Нижним Тагилом. Они хотели помирить своего собутыльника с сожительницей.