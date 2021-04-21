Арест грозит уральцу за ночевку в доме товарища без разрешения

Арест грозит уральцу за ночевку в доме товарища без разрешения
Сегодня, 19:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
47-летнему мужчине грозит до трех месяцев ареста из-за того, что он проник в дом товарища в Черноисточинске и остался там ночевать, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Теперь мужчина обвиняется по статье 139 УК РФ (Нарушение неприкосновенности жилища, то есть незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли, проживающего в нем лица).

Версия следствия гласит, что вечером 15 февраля 2021 года уралец поссорился с женой и ушел из дома. Поскольку ему негде было ночевать, мужчина отправился к своему знакомому, который проживал в поселке Черноисточинск. Как выяснилось, товарища дома не оказалось, тогда мужчина принял решение незаконно проникнуть в жилище, чтобы остаться там до утра. Согласие на посещение он у хозяина не получил.

Мужчина сознался в содеянном.

Напомним, в начале марта компания людей в состоянии алкогольного опьянения вломилась в чужой дом под Нижним Тагилом. Они хотели помирить своего собутыльника с сожительницей.

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