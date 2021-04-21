Дегтярев выбил 2 млрд рублей на запуск программы расселения из аварийного жилья

Дегтярев выбил 2 млрд рублей на запуск программы расселения из аварийного жилья
Сегодня, 16:55ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев добился выделения двух млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионе. Переговоры с Фондом содействия реформированию ЖКХ позволили краю получить первый транш в размере 300 млн рублей из федеральной казны.

Как сообщает vostokmedia.com, деньги планируют потратить на программу расселения 68 бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Чтобы муниципалитет получил допфинансирование, местные власти должны утвердить локальную программу по расселению и признать эти бараки аварийными. На данный момент таковыми признаны только пять строений.

Михаил Дегтярев поручил мэру Хабаровска принять план по расселению и включить туда все 68 бараков. После утверждения программы Фонд содействия реформированию ЖКХ сможет перечислить в регион два млрд рублей.

Всего для расселения бараков общей площадью более 25 тыс. кв. метров потребуется около 2,3 млрд руб. Проект по расселению должен быть реализован в течение ближайших четырех лет, при этом регион пообещал сделать это за три года.

На данный момент в новые квартиры переехали более 600 человек. К концу следующего года современное жилье должны получить еще более 3,2 тыс. жителей. Расселяют людей как в новостройки, так и в квартиры, купленные на вторичном рынке.

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