Дом исключен из программы: вернут ли деньги за капитальный ремонт

В случае исключения дома из Региональной программы, денежные средства, накопленные по статье «капитальный ремонт», в первую очередь, будут направлены на снос или реконструкции этого дома. В каком случае жители могут получить возврат ранее уплаченных взносов, пояснили в Фонде капитального ремонта Свердловской области.

По каким причинам многоквартирный дом может быть исключен из Региональной программы капитального ремонта здание признается аварийным. В таком случае, дом подлежит сносу или реконструкции;

дом признается изношенным. Это происходит, если основные конструктивные части здания имеют износ свыше 70%. К таковым относятся кровля, стены или фундамент;

определена чрезмерно высокая стоимость проведения капремонта. Проверяется общая стоимость работ, которая потребуется на восстановление, и затем вычисляется цена на каждый квадратный метр жилых помещений. Если сумма превысит установленный в Свердловской области норматив, то проведение капитального ремонта признается нецелесообразным. Решение принимается ответственным уполномоченным органом;

на момент, когда была утверждена Региональная программа, дом уже был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. На какие цели направляются накопленные на капремонт деньги, если дом исключен из Регпрограммы При исключении дома из Регпрограммы по вышеуказанным причинам, денежные средства, накопленные за капремонт, прежде всего используются на снос. Данная процедура регулируется частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса РФ (Использование средств фонда капитального ремонта). Если после мероприятий по сносу или реконструкции, средства фонда капитального ремонта останутся, то их распределение между собственниками помещений в этом многоквартирном доме осуществляется пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за вычетом израсходованных средств на ранее выполненный капремонт в этом МКД (если он был проведен). Жильцы, имеющие право на возврат средств по данным основаниям, могут вернуть средства. Для этого уполномоченному представителю всех жильцов необходимо направить обращение в адрес регионального оператора программы капремонта Свердловской области, либо в адрес владельца счета, на котором производится накопление средств. Фото: Региональный Фонд капремонта Куда обращаться и какие документы предоставить для возврата денежных средств От представителя собственников потребуется заполнить заявление о возмещении уплаченных взносов, предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность. К обращению прилагаются копии документов на право собственности, которые собираются на дату, в которую дом был признан подлежащим сносу или аварийным. Также необходимо предоставление справки об остатке денежных средств на счете, которая предоставляется регоператором (согласно Постановления Правительства Свердловской области от 04.06.2020 №366-ПП): Деньги со счета программы капитального ремонта будут рассчитываться для выплаты пропорционально внесенным каждым из владельцев жилья средств. Из них будут вычтены расходы на снос или реконструкцию здания, в случае, если такие процедуры проводились. В течение 20 со дня предоставления необходимых документов, жителям будет произведена выплата.

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