Дом исключен из программы: вернут ли деньги за капитальный ремонт

При исключении дома из Регпрограммы по вышеуказанным причинам, денежные средства, накопленные за капремонт, прежде всего используются на снос. Данная процедура регулируется частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса РФ (Использование средств фонда капитального ремонта).
Если после мероприятий по сносу или реконструкции, средства фонда капитального ремонта останутся, то их распределение между собственниками помещений в этом многоквартирном доме осуществляется пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт за вычетом израсходованных средств на ранее выполненный капремонт в этом МКД (если он был проведен).
Жильцы, имеющие право на возврат средств по данным основаниям, могут вернуть средства. Для этого уполномоченному представителю всех жильцов необходимо направить обращение в адрес регионального оператора программы капремонта Свердловской области, либо в адрес владельца счета, на котором производится накопление средств.
От представителя собственников потребуется заполнить заявление о возмещении уплаченных взносов, предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность. К обращению прилагаются копии документов на право собственности, которые собираются на дату, в которую дом был признан подлежащим сносу или аварийным. Также необходимо предоставление справки об остатке денежных средств на счете, которая предоставляется регоператором (согласно Постановления Правительства Свердловской области от 04.06.2020 №366-ПП):
Деньги со счета программы капитального ремонта будут рассчитываться для выплаты пропорционально внесенным каждым из владельцев жилья средств. Из них будут вычтены расходы на снос или реконструкцию здания, в случае, если такие процедуры проводились. В течение 20 со дня предоставления необходимых документов, жителям будет произведена выплата.