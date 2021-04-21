Фестиваль краеведческих объединений «КраеФест» пройдет под Нижним Тагилом

Директор городской станции юных туристов «Полюс» Михаил Черных отметил, что Тагил не случайно выбран площадкой для состязаний российского уровня, ведь он расположен на границе Европы и Азии, что дает возможность удобно добраться до пункта назначения участникам со всей страны. Также в городе сохранена инфраструктура для туристских соревнований: разработаны водные маршруты, оборудованы горные трассы, есть краеведческие объекты и археологические стоянки.