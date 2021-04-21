Фестиваль краеведческих объединений «КраеФест» пройдет под Нижним Тагилом

Фестиваль краеведческих объединений «КраеФест» пройдет под Нижним Тагилом
Сегодня, 12:21ОбществоФото: pixabay.com
Слет юных туристов в рамках фестиваля краеведческих объединений «КраеФест» пройдет в поселке Антоновский под Нижним Тагилом с 20 по 26 июля.

Ожидается, что в фестивале примут участие 30 команд со всех регионов России, которые стали победителями муниципальных и региональных отборов, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Директор городской станции юных туристов «Полюс» Михаил Черных отметил, что Тагил не случайно выбран площадкой для состязаний российского уровня, ведь он расположен на границе Европы и Азии, что дает возможность удобно добраться до пункта назначения участникам со всей страны. Также в городе сохранена инфраструктура для туристских соревнований: разработаны водные маршруты, оборудованы горные трассы, есть краеведческие объекты и археологические стоянки.

Благодаря поддержке администрации города «Полюсу» удалось не растерять многолетние наработки и педагогический опыт в сфере изучения истории и природы родного края. Сегодня этот потенциал востребован на уровне страны, что, конечно, очень приятно, сказал Михаил Черных.

Торжественное открытие фестиваля, в котором примут участие жители России в возрасте от 12 до 18 лет, состоится 20 июля.

В рамках слета ребята будут проходить испытания по трем тематическим направлениям — «Краведение», «Экология» и «Геология» и защищать проекты историко-краеведческих экскурсий, разрабатывать проект экологической тропы, соревноваться в ориентировании, спортивному скалолазанию, демонстрировать туристские навыки в быту.

Также планируется проведение различных мастер-классов по народным промыслам. Также организаторы обещают устроить участникам туристического слета обзорную экскурсию и знакомство с предприятиями Нижнего Тагила.

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