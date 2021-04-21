Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал послание президента

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал послание президента

Сегодня, 16:59
Общество
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
На своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев прокомментировал послание президента и отметил, что поручение по продлению магистрали Москва-Казань до Екатеринбурга имеет особое значение.

К воплощению инициатив, которые озвучил 21 апреля президент России, Свердловская область абсолютно готова, отметил глава региона Евгений Куйвашев.

У нашего региона исключительно выгодное географическое положение. Но из-за этого и интенсивность движения у нас очень высока. Скоростная магистраль разгрузит трассы, даст новые возможности грузоперевозчикам и автомобилистам. Это, безусловно, и очень серьезный шаг к развитию межрегиональных связей, написал Евгений Владимирович в Instagram.

Губернатор Свердловской области также подчеркнул, что власти региона готовы сделать все для того, чтобы магистраль до 2024 года была достроена.

Напомним, о намерении продлить трассу Санкт-Петербург-Москва-Казань до Екатеринбурга заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию. Работы должны быть завершены к 2024 году.

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