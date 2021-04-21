Мероприятие при содействии ООН пройдет в Свердловской области

Мероприятие при содействии ООН пройдет в Свердловской области
Сегодня, 14:29ОбществоФото: pixabay.com
Региональное мероприятие при содействии Организации Объединённых Наций будет проведено в Свердловской области.

Проведение акции запланировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым. Событие объединит две темы — развитие спорта и экологию, сообщает департамент информационной политики.

Темы были выбраны исходя из того, что 2021 год — год открытия десятилетия сохранения экосистемы.

Было бы правильно одновременно провести какой-то выставочный матч, объединив таким образом две важнейшие для ООН темы — спорта и экологии, отметил директор Информационного центра ООН в Москве.

На встрече было отмечено, что Средний Урал для ООН является важной опорной точкой. В регионе прошли такие мероприятия как саммит GMIS, Всемирный день городов ООН.

На данный момент планируется поиск форматов и площадок для организации события.

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