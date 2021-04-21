Мероприятие при содействии ООН пройдет в Свердловской области

Проведение акции запланировано губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Информационного центра ООН в Москве Владимиром Кузнецовым. Событие объединит две темы — развитие спорта и экологию, сообщает департамент информационной политики.
Темы были выбраны исходя из того, что 2021 год — год открытия десятилетия сохранения экосистемы.
Было бы правильно одновременно провести какой-то выставочный матч, объединив таким образом две важнейшие для ООН темы — спорта и экологии, отметил директор Информационного центра ООН в Москве.
На встрече было отмечено, что Средний Урал для ООН является важной опорной точкой. В регионе прошли такие мероприятия как саммит GMIS, Всемирный день городов ООН.
На данный момент планируется поиск форматов и площадок для организации события.