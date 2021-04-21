На несогласованном митинге в Екатеринбурге начались задержания

В районе площади Кирова, на улице Ленина и недалеко от «Дома кино» полицейские задержали еще пять молодых людей, в число которых также входят девушки, сообщает Е1. Отмечается, что все уральцы держали в руках плакаты.
На данный момент неизвестно, сколько именно человек были задержаны полицейскими, рассказал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов «анализируют обстановку» в Екатеринбурге.
Напомним, в Нижнем Тагиле также состоялся несогласованный митинг. На нем сотрудники полиции проверяли документы у несовершеннолетних.