На несогласованном митинге в Екатеринбурге начались задержания

На несогласованном митинге в Екатеринбурге начались задержания
Сегодня, 21:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге начались задержания. Стражи порядка задержали около семи человек.

В районе площади Кирова, на улице Ленина и недалеко от «Дома кино» полицейские задержали еще пять молодых людей, в число которых также входят девушки, сообщает Е1. Отмечается, что все уральцы держали в руках плакаты.

На данный момент неизвестно, сколько именно человек были задержаны полицейскими, рассказал глава пресс-службы полицейского главка Валерий Горелых. По его словам, сейчас сотрудники правоохранительных органов «анализируют обстановку» в Екатеринбурге.

Напомним, в Нижнем Тагиле также состоялся несогласованный митинг. На нем сотрудники полиции проверяли документы у несовершеннолетних.

Сюжеты:
Екатеринбург
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