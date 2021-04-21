На переехавшего собаку на автомобиле тагильчанина написано заявление в полицию

На мужчину, переехавшего собаку в Нижнем Тагиле, волонтеры подали заявление в полицию. Они считают, что он не должен оставаться безнаказанным

Дачники с волонтерами обратились с заявлением в отделение полиции 20 апреля 2021 года по факту жесткого обращения с животными. Одна из волонтеров заявила, что мужчина, совершивший деяние, не должен остаться безнаказанным. Также волонтер заявила, что мужчина оплатил операцию для щенка. Он настолько себя хладнокровно и безучастно ведет, оплатил операцию только потому что попался. Мы понимаем, что его не посадят, но хотим, чтобы он не остался безнаказанным, в этом заинтересованы многие жители города, он считает, что откупился и все на этом,заявила TagilCity.ru волонтер Татьяна. В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» заявили, что по данному факту проводится проверка. Документально подтверждено, что заявление принято, по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой сотрудники полиции примут обоснованное решение,прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Напомним, 19 апреля стало известно, легковой автомобиль марки Lexus переехал щенка на дороге в районе Вагонка в Нижнем Тагиле. Личность мужчины удалось опознать соседям по записям с камер видеонаблюдения, им оказался Николай Лисьих, а собака скончалась во время операции. Щенка переехал Lexus на Вагонке в Нижнем Тагиле

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