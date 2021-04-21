Новые выплаты кураторам учебных групп техникумов и колледжей анонсировал Путин

О новых мерах поддержки педагогов, а также капитальном ремонте и техническом оснащении вузов и техникумов рассказал президент РФ Владимир Путин в своем послании к Совету Федерации.

С прошлого года ежемесячную надбавку к зарплате получали классные руководители. Теперь надбавка к заработной плате появится и у педагогов среднего профессионального образования. Доплата для кураторов учебных групп техникумов и колледжей составит 5 тысяч рублей. На капитальный ремонт и техническое оснащение вузов и техникумов в ближайшие 2 года планируется дополнительно направить 10 млрд рублей. Владимир Путин заострил внимание на современной подготовке будущих учителей. В школу должны прийти специалисты, которые станут помощниками классных руководителей, будут организаторами увлекательных проектов в школе, помощниками. Очень важно, чтобы для молодых людей ориентиром в жизни служили судьбы и победы наших выдающихся предков и, конечно, современников, сообщил президент России. На обновление домов культуры библиотек и музеев в сельской местности в малых исторических городах в ближайшие 2 года будет направлено 24 миллиарда рублей. Напомним, 21 апреля 2021 года президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием к Совету Федерации.

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