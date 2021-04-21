Новый национальный проект «Туризм» появится в России

Новый национальный проект «Туризм» появится в России
Сегодня, 17:33ОбществоФото: Скриншот трансляции послания Владимира Путина Совету Федерации
Новый нацпроект в сфере туризма создадут в Российской Федерации. Президент Владимир Путин сообщил о льготных кредитах, пилотных проектах и визах для иностранцев.

Туристический бизнес получит льготы на свое развитие. Ставка по кредиту для участников отрасли, как объявил Владимир Путин, будет составлять 3-5% годовых.

Пилотными проектами станут развитие горнолыжного курорта Шерегеш и создание яхтенного курорта в Севастополе.

Новый импульс получат целые туристические кластеры. К примеру, регионы Центральной России смогут развить маршруты Золотого кольца, заявил президент в ходе послания Совету Федерации.

Также президент сообщил, что жители иностранных государств смогут оформить электронные визы в Россию за 4 дня.

Напомним, Владимир Путин на обращении к Федеральному собранию поручил продлить трассу Санкт-Петербург — Москва до Екатеринбурга к 2024 году.

Материалы по теме:
Владимир Путинобращениепрезидентпрямой эфирпослание к Федеральному собранию
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы