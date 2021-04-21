Новый национальный проект «Туризм» появится в России

Новый нацпроект в сфере туризма создадут в Российской Федерации. Президент Владимир Путин сообщил о льготных кредитах, пилотных проектах и визах для иностранцев.

Туристический бизнес получит льготы на свое развитие. Ставка по кредиту для участников отрасли, как объявил Владимир Путин, будет составлять 3-5% годовых. Пилотными проектами станут развитие горнолыжного курорта Шерегеш и создание яхтенного курорта в Севастополе. Новый импульс получат целые туристические кластеры. К примеру, регионы Центральной России смогут развить маршруты Золотого кольца, заявил президент в ходе послания Совету Федерации. Также президент сообщил, что жители иностранных государств смогут оформить электронные визы в Россию за 4 дня. Напомним, Владимир Путин на обращении к Федеральному собранию поручил продлить трассу Санкт-Петербург — Москва до Екатеринбурга к 2024 году. Путин поручил продлить трассу Санкт-Петербург-Москва до Екатеринбурга к 2024 году

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