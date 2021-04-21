Полиция проверяла документы подростков на несогласованном митинге в Нижнем Тагиле

21 апреля, около 19.00, горожане начали собираться в центре города, вблизи Драматического театра. Журналисты издания TagilCity.ru сообщили с места событий, что на площадь прибыли несколько автомобилей полиции, ДПС и Росгвардии. Постепенно количество участников увеличивалось. Подходили как молодые люди, так и представители старшего поколения.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что тагильчане образовали своеобразный «хоровод». Они держались за руки, ходили по кругу и кричали лозунги. Среди протестующих передвигались сотрудники правоохранительных органов, которые напоминали, что мероприятие не является санкционированным. Они призывали горожан закончить протест, а также проверяли документы несовершеннолетних граждан.
В результате около четырех тагильчан, которые выглядели несовершеннолетними и не смогли предъявить документы, стражи порядка, вероятно, увезли в отдел полиции для установления личностей.
Напомним, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы приговорил оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Сейчас он находится в исправительной колонии Покрова. По словам оппозиционера, там ему не оказывают необходимую медицинскую помощь.