Полиция проверяла документы подростков на несогласованном митинге в Нижнем Тагиле

На фотографиях с места событий можно увидеть, что тагильчане образовали своеобразный «хоровод». Они держались за руки, ходили по кругу и кричали лозунги. Среди протестующих передвигались сотрудники правоохранительных органов, которые напоминали, что мероприятие не является санкционированным. Они призывали горожан закончить протест, а также проверяли документы несовершеннолетних граждан.