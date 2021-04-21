Проект станции водоподготовки «Южная» в Тагиле планируется закончить в конце мая

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В администрации города прошло совещание о работах и подготовке документации станции водоподготовки «Южная». На заседании генеральный директор ООО «НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» Александр Кабанов обозначил круг вопросов и вынес на обсуждение реализацию проекта.
На данный момент разработана документация, определено место расположение будущего водоотвода длиной 17 километров, выполнены инженерные изыскания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Мы планируем к концу мая передать заказчику пакет документации, касающийся линейного объекта, уточнил Александр Кабанов.
Технические вопросы, касающиеся условий электроснабжения, переустройства коммуникаций, аварийной точки сброса воды, остаются открытыми и не позволяют предоставить окончательный вариант проектно-сметной документации.
На совещании также поднята тема локальных очистных сооружений на станции, лаборатории и контрольно-пропускном пункте. Эти вопросы глава города Владислав Пинаев постановил решить в течении нескольких дней.
Строительство станции водоподготовки «Южная» — это стратегический для Нижнего Тагила проект. Это наше общее дело, и результат его реализации ждут все жители города, подчеркнул Владислав Пинаев.
Напомним, в 2020 году мэрия Нижнего Тагила разрешила начать подготовку проектов планировки и межевания территории в Черноисточинске для строительства и реконструкции станции водоподготовки «Южная». Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев.