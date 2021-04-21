Прокуратура не выявила нарушений в установке вышки «МТС» на Старателе в Нижнем Тагиле

Жильцы домов по адресу Крымская, 27, 29, 31 и 33 выступили против размещения вышки рядом с жилыми зданиями и детской площадкой. По заявлению тагильчан, конструкцию надо перенести подальше, так как она может пагубно воздействовать на здоровье.
Жители микрорайона пожаловались в прокуратуру Ленинского района. При проведении проверки прокуратура не выявила нарушений земельного законодательства.
В части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм направили в Роспотребнадзор для рассмотрения, по существу жалобы в части соблюдения земельного законодательства оставили себе, рассмотрели — в удовлетворении отказано, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Иван Перегуд.
Напомним, жители микрорайона Старатель остались недовольны размещением вышки сотовой связи МТС рядом с домами по улице Крымской. В пресс-службе ПАО «МТС» прокомментировали, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил.