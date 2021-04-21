Прокуратура не выявила нарушений в установке вышки «МТС» на Старателе в Нижнем Тагиле

Прокуратура не выявила нарушений в установке вышки «МТС» на Старателе в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:02ОбществоОльга ДайбоваФото: 1mediainvest.ru
Нарушений при размещении вышки сотового оператора «МТС» во дворе после прокурорской проверки не выявлено. Горожан возмутила близость конструкции к жилым домам.

Жильцы домов по адресу Крымская, 27, 29, 31 и 33 выступили против размещения вышки рядом с жилыми зданиями и детской площадкой. По заявлению тагильчан, конструкцию надо перенести подальше, так как она может пагубно воздействовать на здоровье.

Жители микрорайона пожаловались в прокуратуру Ленинского района. При проведении проверки прокуратура не выявила нарушений земельного законодательства.

В части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм направили в Роспотребнадзор для рассмотрения, по существу жалобы в части соблюдения земельного законодательства оставили себе, рассмотрели — в удовлетворении отказано, сообщил TagilCity.ru помощник прокурора Иван Перегуд.

Напомним, жители микрорайона Старатель остались недовольны размещением вышки сотовой связи МТС рядом с домами по улице Крымской. В пресс-службе ПАО «МТС» прокомментировали, что базовая станция мобильной связи строится с соблюдением всех установленных правил.

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