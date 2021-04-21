Путин поддержал предложения «Единой России» в послании Федеральному собранию

Зачитывая свое Послание Федеральному собранию, президент Российской Федерации Владимир Путин назвал сохранение здоровья граждан и повышение их благосостояния основными задачами власти. Между тем «Единая Россия» разработала инициативы, направленные на решение именно таких проблем. Президент идеи партии одобрил.

Уже скоро члены «Единой России» сами займутся вопросами повышения доступности медпомощи. Еще они будут работать над проблемами поддержки семей с детьми и множеством других дел. Об этом пишет nashgorod.ru. Владимир Путин сказал, что пришло время полностью оплачивать больничные родителям детей дошкольного возраста. Рабочий стаж взрослых не должен влиять на размер выплат. Ранее с такими идеями выступила партия. Именно она сообщила о них главе государства. Кроме того, единороссы предложили инициативу установить выплаты женщинам, которые встанут на учет на ранних сроках беременности. Российский лидер поддержал важнейшие предложения партии, касающиеся здравоохранения. Так, в регионах будет обновлен автопарк машин скорой помощи. Объемы поставок мобильных медицинских комплексов вырастут. Глава государства уделяет особое внимание предложению единороссов о бесплатной газификации. Ее точный план специалисты разработают в ближайшее время. Благодаря этому решению доступ к голубому топливу получит население даже самых труднодоступных районов РФ. Еще одна инициатива «Единой России», которую тоже поддержал президент, касается предоставления субъектам страны инфраструктурных бюджетных займов по ставке до 3% годовых. За два года на указанные цели направят примерно 500 млрд рублей. Путин напомнил, что приоритетными направлениями станут дороги, модернизация систем жилищно-коммунального хозяйства и общественного транспорта, а также строительство объектов туристической инфраструктуры. По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, поддержка предложений со стороны президента для партии очень важна. Принципиально, что в своем послании глава государства учел инициативы единороссов. Свои идеи члены «Единой России» готовили совместно с простыми людьми. Основой предвыборной программы партии станут главные моменты, которые озвучил Путин. Как сообщается на сайте ER.ru, «Единая России» находится на важном месте в системе государственной власти. До первого июля текущего года партия представит план реализации мер, которые напрямую связаны с миллионами граждан, сказал глава правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Владимир Путин направил партии несколько прямых сигналов. Например, российский лидер дал понять, что для него инициативы «Единой России» важны. Он прислушивается к ним. Помимо этого, глава государства выстроил ориентир на развитие социальной повестки, отметил специалист Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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