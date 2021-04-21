Пятеро россиян осуждены за распространение опасных фейков

Пятеро россиян осуждены за распространение опасных фейков
Сегодня, 09:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За 2020 год пятерых россиян осудили за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Трое из них были приговорены к обязательным работам, а один оштрафован, следует из данных статистики Судебного департамента при Верховном суде, сообщают «Новые известия».

Еще один гражданин, сужденный за распространение опасных фейков, получил условное наказание.

От уголовной ответственности по этой статье, а всего таких уголовных дел было 23, освободили пять человек, они получили административный штраф.

Также в 2020 году было осуждено 16 жителей по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Из них пятерых суд приговорил к ограничению свободы, четверых к штрафу, двоих к исправительным работам, одного к обязательным работам, и еще одного к лишению права занимать определенные должности. Один из осужденных получил реальный срок, еще восемь граждан избежали уголовной ответственности, им были назначены судебные штрафы.

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