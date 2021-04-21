Пятеро россиян осуждены за распространение опасных фейков

Также в 2020 году было осуждено 16 жителей по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Из них пятерых суд приговорил к ограничению свободы, четверых к штрафу, двоих к исправительным работам, одного к обязательным работам, и еще одного к лишению права занимать определенные должности. Один из осужденных получил реальный срок, еще восемь граждан избежали уголовной ответственности, им были назначены судебные штрафы.