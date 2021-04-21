Тагильчане выступят с предложениями для эскиза стелы «Город трудовой доблести»

Приезд авторской группы из Москвы планируется по завершению майских праздников, рассказала начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина. В состав группы входят архитектор, скульптор и автор эскиза. Эскиз стелы сможет адаптировать композицию к месту установки, а также придать ей черты, которые связаны с конкретным городом. Поменяться может не только высота стелы, но и барельефы, варианты рисунка мощения площадки. Тагильчане смогут подготовить предложения, какие именно сюжеты, по их мнению, требуется отразить при создании стелы.