Тагильчане выступят с предложениями для эскиза стелы «Город трудовой доблести»

Отмечается, что проект переустройства Привокзальной площади дорабатывает подрядчик ООО «УралдорНИЦ». На данный момент проектировщики должны заняться устранением отдельных замечаний. Далее документация направится на госэкспертизу.
Приезд авторской группы из Москвы планируется по завершению майских праздников, рассказала начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина. В состав группы входят архитектор, скульптор и автор эскиза. Эскиз стелы сможет адаптировать композицию к месту установки, а также придать ей черты, которые связаны с конкретным городом. Поменяться может не только высота стелы, но и барельефы, варианты рисунка мощения площадки. Тагильчане смогут подготовить предложения, какие именно сюжеты, по их мнению, требуется отразить при создании стелы.
Было принято решение провести круглый стол. Будут обговорены пожелания жителей Нижнего Тагила. Принять участие смогут представители городского совета ветеранов, администрации города и градообразующих предприятий. Также приглашаются историки, искусствоведы, студенты вузов и лидеры молодежных организаций, рассказал глава города Владислав Пинаев.
Напомним, в начале марта стало известно, что жители Нижнего Тагила выбрали дизайн стелы «Город трудовой доблести». Выбор победителя осуществлялся из 20 конкурсантов, вышедших в финал.