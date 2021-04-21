Увольнение чиновника и четыре украденные квартиры. Итоги дня в Свердловской области

55-летняя женщина из Екатеринбурга купила четыре квартиры в жилом комплексе «Западный». Она оформила рассрочку, а жилплощади записала на свою 27-летнюю дочь. Спустя некоторое время, дочка вышла замуж за мужчину из Таджикистана. Спустя почти полгода её мать узнала, что квартиры были переоформлены на посторонних. Потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.