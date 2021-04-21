В Северной Осетии сын чиновника угрожает сжечь журналиста вместе с семьей

Человек, звонивший Тимуру Мазаеву, представился Зелимханом Битаровым, сыном экс-главы Северной Осетии. Он обещал «отрезать головы» работникам Ossetia News и сжечь Мазаева «вместе с домом и семьей», если публикацию про него не удалят. Об этом информирует «Новая газета».Главному редактору издания пришлось временно уехать из Северной Осетии по соображениям безопасности.
Пост появился после того, как Зелимхан Битаров 12 апреля в аэропорту Внуково избил сына Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна. Якобы Эйдельштейн нецензурно высказался о недавней отставке Вячеслава Битарова. Зелимхан его несколько раз ударил. Инцидент сняли на видео, и оно стало вирусным в интернете. В Северной Осетии случай был главным инфоповодом в течение нескольких дней.
На страницу Instagram Ossetia News подписаны 213 000 человек. Там была размещена новостная заметка о том, что «Академия смешанных единоборств «Алания MMA» предлагает Битарову и Эйдельштейну «выяснить отношения в клетке». Пост сопровождала шуточная картинка. На ней Битаров и Эйдельштейн выглядят в виде бойцов смешанных единоборств. По словам самого Мазаева, он увидел данную публикацию уже постфактум. Журналист не думал, что она может стать причиной подобного недовольства.
Тимур Мазаев добавил, что, когда Ossetia News только открывалось, его создатели договорились делать акцент по большей части на хороших новостях. Они старались искать позитив, так как негатива в Северной Осетии и так с избытком.
Судя по всему, ироничный пост про бой Битарова и Эйдельштейна вписался в концепцию издания. Сын чиновника юмора не оценил и уже через несколько часов после публикации поста созвонился с Мазаевым.
«Ты если не уберешь этот пост, я к тебе приеду, сожгу тебя вместе с твоим домом, твоей семьей, понял ты меня?» — орал гражданин, который представился Зелимханом Битаровым.
16 апреля Тимуру Мазаеву пришлось уехать из Северной Осетии в Москву.
Журналист сообщил, что некоторое время он еще бравировал, но после начал беспокоиться. Сотрудники редакции тоже напуганы. В России у богатых чиновников всегда есть окружение, которое готово выслужиться. Приближенные власть имущих могут избить или «поставить под стволы».
Пост в Instagram Тимур Мазаев удалять не собирается. Запись телефонного звонка с угрозами передана в редакцию «Новой газеты».