В Северной Осетии сын чиновника угрожает сжечь журналиста вместе с семьей

На страницу Instagram Ossetia News подписаны 213 000 человек. Там была размещена новостная заметка о том, что «Академия смешанных единоборств «Алания MMA» предлагает Битарову и Эйдельштейну «выяснить отношения в клетке». Пост сопровождала шуточная картинка. На ней Битаров и Эйдельштейн выглядят в виде бойцов смешанных единоборств. По словам самого Мазаева, он увидел данную публикацию уже постфактум. Журналист не думал, что она может стать причиной подобного недовольства.