Выплаты переболевшим коронавирусом: суммы, кому положены, получение

Выплаты переболевшим коронавирусом: суммы, кому положены, получение
Сегодня, 08:56ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В связи с пандемией COVID-19, многие жители России заразились инфекцией. Кто из них может рассчитывать на компенсацию от государства и как получить выплаты переболевшим коронавирусом, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Какие выплаты положены переболевшим коронавирусом в России

Некоторые категории населения России, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут получить компенсации. Прежде всего, они полагаются медицинским работникам, которые контактировали с пациентами с подтверждённым COVID-19 или с подозрением на заболевание, и в результате заразились сами. При этом, на компенсацию могут рассчитывать даже водители скорой помощи, средний и младший медперсонал.

Так как коронавирус включен в список опасных заболеваний, деньги могут получить и другие категории граждан, которые перенесли инфекцию. Материальная помощь для всех не предусмотрена на федеральном уровне, но в некоторых регионах России пособия после болезни перечисляют льготным категориям граждан: членам малообеспеченных и многодетных семей, беременным женщинам и другим. Узнать о том, полагаются ли вам компенсация, можно в местных органах соцзащиты населения.

Медикам

Как и говорилось ранее, медработники являются основными получателями выплат, потому что находятся в особой зоне риска. Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором сказано, какие выплаты заболевшим коронавирусом медикам положены. Документом предусматриваются компенсация временной нетрудоспособности, выплаты по инвалидности и случаях смерти от инфекции.

Также существует перечень возникших тяжелых осложнений, в случае которых медики могут получить страховку. В список, утвержденный правительством РФ 15 мая 2020 года входят 16 заболеваний, в том числе почечная и печеночная недостаточность, вирусная пневмония, инфекционный миокардит и другие.

Пенсионерам

Специальные выплаты для пенсионеров, переболевших COVID-19, в России не предусмотрены, несмотря на то, что люди старше 65 лет находятся в группе риска. Для этой категории граждан существуют специальные меры поддержки. Компенсации производятся на федеральном и региональном уровнях.

Например, работающие пенсионеры могут получить карантинное пособие. Также все граждане старше 65 лет могут рассчитывать на субсидии из бюджета региона, а также бесплатные лекарства, продукты питания и товары первой необходимости.

Фото:1MediaInvest

Работающим гражданам

На сегодняшний день в некоторых регионах России на выплаты могут рассчитывать работающие граждане, профессии которых относятся к группе риска: сотрудники силовых структур, учителя и воспитатели.

Кроме того, на компенсацию могут рассчитывать россияне, которые застраховались от COVID-19. Деньги выплачиваются в случае диагностирования инфекции или смерти от нее.

Остальные переболевшие коронавирусом могут получить только оплачиваемый больничный лист.

Компенсация донорам крови

В крови доноров содержатся антитела, они сдают плазму для лечения больных с COVID-19.

Донором может стать любой человек, который переболел COVID-19, при этом его возраст должен быть от 18 до 55 лет. Отмечается, что у него не должно быть хронических заболеваний, гепатитов В, С и ВИЧ.

Для того, чтобы сдать кровь, должно пройти не менее 14 дней с момента выписки из медучреждения, а при амбулаторном лечении — не менее 21 дня.

За каждые 150 миллилитров плазмы доноры получают выплату в размере 1 250 рублей и пять тысяч рублей за 600–650 миллилитров. За один раз можно сдать не менее 300 и не более 650 миллилитров.

Фото:1MediaInvest

Сумма выплат

Медикам, переболевшим коронавирусом в средней и тяжелой форме и получившими инвалидность, либо умершим после болезни положены разные суммы выплаты в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина № 313 от 6 мая 2020.

Так, если течение болезни протекало средне или тяжело, выплачивается компенсация в размере 68 811 рублей.

В случае получения инвалидности сумма зависит от группы:

  • первая группа — 2 064 339 рублей;
  • вторая группа — 1 376 226 рублей;
  • третья группа — 688 113 рублей.

В случае смерти после перенесенной инфекции родственникам выплачивается 2 752 452 рублей. При этом сумма делится на всех выгодоприобретателей в равных долях. Это могут быть супруг или супруга, несовершеннолетние дети, бабушка и дедушка и другие родные.

В некоторых регионах России предусмотрены субсидии для льготных категорий, которые переболели коронавирусом. Сумма начислений зависит от тяжести течения заболевания.

Фото:1MediaInvest

Как получить выплаты переболевшим коронавирусом

Больше всего вопросов вызывает оформление выплат переболевшим коронавирусом. В действительности сложнее всего сделать это медикам. Рассмотрим алгоритм получения выплат на их примере. Все медицинские работники застрахованы в ФСС. Для получения компенсации нужно доказать, что заражение COVID-19 было получено именно на работе, а не просто при контакте с заболевшим в быту. При этом существует определенный алгоритм — факт заболевания должен быть правильно оформлен документально.

  1. При подтверждении диагноза, медучреждение сразу сообщает об этом в ФСС;
  2. В этот же день создается комиссия, которая расследует страховой случай. Она работает в течение суток и выявляет факт заражения на рабочем месте;
  3. Выдается справка, в которой указывается, каким способом медработник хочет получить страховку;
  4. Оформляется справка с данными о том, где произошло заражение и направляется в ФСС;
  5. При подтверждении факта профессионального заболевания, в течение одного календарного дня готовятся документы для компенсации.

Процедура получения денег в случае инвалидности или смерти занимает больше времени, потому что нужны доказательства того, что страховые случаи наступили в связи с заболеванием коронавирусом.

компенсациямедикивыплатыкоронавирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы