Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае

Напомним, жители села Большая Лая под Нижним Тагилом, пожаловались на незаконно работающую лесопилку. Они утверждают, что территория завалена дровами и опилом, который может загореться. Жители переживают, что это создает угрозу для их домов. При этом в администрации ГГО заявляли, что разрешения на ведение деятельности у Дмитрия Шайнрова нет, а также он должен был убрать весь лишний мусор.