Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае

Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае
Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае
Сегодня, 11:26ОбществоФото: TagilCity.ru
На незаконной лесопилке, расположенной на улице Тагильская, 61, в селе Большая Лая, администрация Горноуральского ГО не нашла нарушений.

При визуальном осмотре, проведенном 15 апреля 2022 года Горноуральской территориальной администрацией, каких-либо нарушений не выявлено, основания для принятия мер отсутствуют, сообщил TagilCity.ru исполняющий обязанности главы округа Александр Гудач.

По его словам, в течение 2022 года других проверок на территории лесопилки не проводилось. При этом еще в апреле 2021 года ее владельцу Дмитрию Шайнурову выдавалось предписание об устранении нарушений. В частности, не были убраны шины, бревна и опил. Устранены они были, по словам Гудача, в срок.

Он добавил, что никаких административных дел в отношении Шайнурова не ведется и не возбуждалось.

Напомним, жители села Большая Лая под Нижним Тагилом, пожаловались на незаконно работающую лесопилку. Они утверждают, что территория завалена дровами и опилом, который может загореться. Жители переживают, что это создает угрозу для их домов. При этом в администрации ГГО заявляли, что разрешения на ведение деятельности у Дмитрия Шайнрова нет, а также он должен был убрать весь лишний мусор.

Жители Большой Лаи рассказали, что после публикации TagilCity.ru владелец незаконной лесопилки начал уборку. Он стал собирать все бревна, опил и ввозить их.

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