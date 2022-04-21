Администрация ГГО не нашла нарушений на незаконной лесопилке в Большой Лае

При визуальном осмотре, проведенном 15 апреля 2022 года Горноуральской территориальной администрацией, каких-либо нарушений не выявлено, основания для принятия мер отсутствуют, сообщил TagilCity.ru исполняющий обязанности главы округа Александр Гудач.
По его словам, в течение 2022 года других проверок на территории лесопилки не проводилось. При этом еще в апреле 2021 года ее владельцу Дмитрию Шайнурову выдавалось предписание об устранении нарушений. В частности, не были убраны шины, бревна и опил. Устранены они были, по словам Гудача, в срок.
Он добавил, что никаких административных дел в отношении Шайнурова не ведется и не возбуждалось.
Напомним, жители села Большая Лая под Нижним Тагилом, пожаловались на незаконно работающую лесопилку. Они утверждают, что территория завалена дровами и опилом, который может загореться. Жители переживают, что это создает угрозу для их домов. При этом в администрации ГГО заявляли, что разрешения на ведение деятельности у Дмитрия Шайнрова нет, а также он должен был убрать весь лишний мусор.
Жители Большой Лаи рассказали, что после публикации TagilCity.ru владелец незаконной лесопилки начал уборку. Он стал собирать все бревна, опил и ввозить их.