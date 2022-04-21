Алиментщик из Екатеринбурга не платит на детей из-за недоверия к бывшей сожительнице

Почти 500 тысяч задолжал свердловчанин своей бывшей возлюбленной. Женщина родила от него четверых детей, однако мужчина считает, что не является их кровным отцом. Вопросом занялись прокуратура и судебные приставы.

Свердловчанка Валентина Савина воспитывает четверых детей одна. После того, как ее сожитель напал на нее с ножом, женщина выставила его за дверь. Трое детей приходятся Анатолию родными, однако он их не хочет признавать. Женщина познакомилась со своим возлюбленным в 2007 году. Тогда она уже была «в положении», однако мужчину это не остановило, и пара начала жить вместе. За семь лет Валентина родила еще троих детей, однако в 2014 году Анатолий, будучи в состоянии опьянения, напал на свердловчанку с ножом. После этой ссоры пара рассталась. Я стала подозревать, что Толя начал употреблять наркотики. Почти каждый вечер он приходил домой с мутными глазами, списывал все на пиво, но я ведь видела его пьяным до этого. Он выглядел по-другому. В последний вечер перед расставанием мы поругались, и он набросился на меня с ножом. Дети тогда были в другой комнате,поделилась с «КП-Екатеринбург» женщина. Валентина тогда спряталась в комнате детей, а Анатолий с ножом в руках приняли полицейские, однако позднее отпустили. Женщина утверждает, что после расставания бывший супруг практически не помогал ей с детьми, а также оказывал женщине в финансовой помощи. С февраля 2022 года свердловчанин не выходил на связь с женой. 10 апреля мужчина позвонил бывшей супруге и обвинил ее в неверности — якобы, младший сын на него не похож. 16 марта Валентина подала на Анатолия в суд с заявлением об установлении отцовства и выплате алиментов. 23 марта должно было пройти первое слушание по делу, 14 апреля — второе. Но ни на одно из них свердловчанин не явился. Следующее слушание состоится 4 мая, а судебные приставы назначили проведение экспертизы ДНК. Сумма долга по алиментам с 2018 года составила 425,9 тысячи рублей. Такая сумма официально посчитана судебным приставом, которая занималась делом Анатолия и Валентины. Данные есть на сайте «Госуслуг».

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