Екатеринбургские врачи обвинили руководство в запугивании

Екатеринбургские врачи обвинили руководство в запугивании
Екатеринбургские врачи обвинили руководство в запугивании
Сегодня, 16:18ОбществоФото: pixabay.com
Врачи из онкологического диспансера Екатеринбурга рассказали о нововведениях, которые придумало их руководство. Докторам нельзя пользоваться на работе личной техникой.

Екатеринбургские врачи из Свердловского онкологического диспансера обвинили руководство в запугивании. Дело в том, что начальство выпустило документ, согласно которому врачам запрещается использовать в больнице личные технику, инвентарь и оборудование, сообщает Е1.

Также докторам нельзя делать мелкий ремонт и заниматься починкой мебели. Если работники нарушат правила, прописанные в новом документе, их будут штрафовать. Документ подписан главврачом.

Руководство медучреждения в свою очередь отметило, что цель создания такой документации – создание дополнительных безопасных условий трудовой деятельности.

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