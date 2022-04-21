Екатеринбургские врачи обвинили руководство в запугивании

Врачи из онкологического диспансера Екатеринбурга рассказали о нововведениях, которые придумало их руководство. Докторам нельзя пользоваться на работе личной техникой.

Екатеринбургские врачи из Свердловского онкологического диспансера обвинили руководство в запугивании. Дело в том, что начальство выпустило документ, согласно которому врачам запрещается использовать в больнице личные технику, инвентарь и оборудование, сообщает Е1. Также докторам нельзя делать мелкий ремонт и заниматься починкой мебели. Если работники нарушат правила, прописанные в новом документе, их будут штрафовать. Документ подписан главврачом. Руководство медучреждения в свою очередь отметило, что цель создания такой документации – создание дополнительных безопасных условий трудовой деятельности.

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