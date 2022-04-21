Екатеринбургские врачи обвинили руководство в запугивании

Екатеринбургские врачи из Свердловского онкологического диспансера обвинили руководство в запугивании. Дело в том, что начальство выпустило документ, согласно которому врачам запрещается использовать в больнице личные технику, инвентарь и оборудование, сообщает Е1.
Также докторам нельзя делать мелкий ремонт и заниматься починкой мебели. Если работники нарушат правила, прописанные в новом документе, их будут штрафовать. Документ подписан главврачом.
Руководство медучреждения в свою очередь отметило, что цель создания такой документации – создание дополнительных безопасных условий трудовой деятельности.