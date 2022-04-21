Медеплавильный завод в Среднеуральске получил новую технику

ПАО «СУМЗ» в Среднеуральске закупил два бульдозера, самосвал, два погрузчика и экскаватор. Большая часть техники уже поступила на завод.

Среднеуральский медеплавильный завод закупил шесть единиц техники в автотранспортный цех. Это два бульдозера, самосвал, погрузчик. До конца весны на завод поступит еще по одному погрузчику и экскаватору. На эти цели было потрачено 145 миллионов рублей. Обновлять технику начали еще в начале осени прошлого года. Первым сюда поступил 45-тонник, который стал самым крупным самосвалом на заводе. Прошлый большегруз отслужил более 20 лет. Также на заводе уже работают новые бульдозеры. По словам начальника горного отдела ПАО «СУМЗ» Алексея Кобелева, новые машины намного мощнее предыдущих. У них легкое управление — джойстики вместо рычагов. А еще одна недавно прибывшая техника – погрузчик, был подобран для загрузки самосвалов, высота которых составляет четыре метра. В конце весны на завод приедет погрузчик аналогичного класса. Они заменят старую технику из 80-х годов.

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