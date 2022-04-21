Мэрия Нижнего Новгорода готова назначить временные ДУК из-за жалоб жителей Сормова

В Сормовском районе Нижнего Новгорода может появиться новое домоуправляющее предприятие. Состояние организации, работающей сейчас, предбанкротное. Как рассказали в мэрии, если обслуживающие компании не смогут исполнять свои обязанности, город назначит временные или проведет открытый конкурс по отбору ДУК.

В данный момент коммунальные услуги сормовчанам официально предоставляет “УправдомЪ”, пишет newsnn.ru. Под этим брендом более 20 организаций, самая известная из которых – АО “Домоуправляющая компания Сормовского района”. Ею владеет бывший депутат регионального Заксобрания Николай Шумилков, которому принадлежит 75%. Он член правления организации. На остальных предприятиях Шумилков числится как учредитель или владелец. Но жители Сормовского района часто жалуются на работу домоуправляющих компаний (ДУК) бывшего депутата. На основании опроса Научно-исследовательского института проблем социального управления, порядка 75% жителей Нижнего Новгорода, которых не устраивает качество жилищно-коммунальных услуг, живут в Сормовском районе. По сообщению администрации Нижнего Новгорода, за прошлый год в систему “Наш Нижний” поступило 1405 заявок в отношении этих ДУК. Прокуратура региона на основании множественных жалоб начала проверять, соблюдают ли домоуправляющие компании Сормовского района жилищное законодательство. Следует сказать, что ДУК Шумилкова не раз были замечены и за увеличением тарифов. Жители были вынуждены писать жалобы, привлекать внимание общественных деятелей и местных властей, чтобы добиться перерасчета. К текущему году финансовое положение Шумилкова и коммунальных предприятий, которыми он владеет, ухудшилось. Налоговая заподозрила свыше 20 его компаний, работавших под брендом “УправдомЪ”, в “дроблении бизнеса”. Головной компании доначислили налоги в размере 300 млн руб. Из них ДУК смогла обжаловать только 55 млн. Кроме того, в конце прошлого года домоуправляющее предприятие Сормовского района подало исковое заявление о своем банкротстве. Его долги составили 302 млн руб. Вместе с тем сормовская ДУК завершила 2021 год с миллионным убытком. Несмотря на это, компании Шумилкова по сей день взимают плату с сормовчан. По сообщению местной жительницы Екатерины, в течение последних 3 месяцев платежные квитанции ей приходили не от “УправдомЪ”, а от УК “Культура”. Это еще одно предприятие, которым на 97% владеет Шумилков. С 11 апреля оно слилось с новой компанией: УК “ВКС”, бенефициаром которого также значится бывший депутат. Но, как отмечают жители, как бы ни называлось предприятие, оно по-прежнему предоставляет некачественные услуги.

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