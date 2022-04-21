Региональный оператор вывезет дополнительные отходы после субботников

Региональный оператор подписал соглашения с администрациями Горноуральского, Краснотурьинского, Невьянского и Новолялинского округов для того, чтобы вывозить после субботников не только ТКО, но и прочие отходы.

Региональный оператор рассказал, какие отходы вывозит после субботников. Отходы, собранные в ходе уборок территорий, относятся к смешанным, потому что в них могут входить как ТКО, так и другой мусор, к примеру строительный. В связи с этим вывоз мусора производится по договору при помощи спецтехники. Это делается для не нарушения процесса ежедневного вывоза ТКО. Мы не можем вывозить смешанные отходы как твердые коммунальные. А работы по благоустройству общественных пространств не должны финансироваться за счет платы граждан,рассказал исполнительный директор ООО «Компания «Рифей» Федор Потапов. Администрации Горноуральского, Краснотурьинского, Невьянского и Новолялинского округов подписали договора с регоператором. Документом прописано, с каких территорий они должны вывезти мусор. Отмечается, что к ТКО относятся разные упаковочные материалы, стеклотара, мебель, спортинвентарь и пр. А деревья, ветки, листья, покрышки и пр. – это то, что оператор не обязан вывозить, но сделать это в рамках подписанного документа. Задать вопросы оператору можно в рабочее время по тел. 8-800-234-02-43.

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