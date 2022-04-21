РЭО запускает площадку для поиска производителей оборудования по обращению с ТКО

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, проект “Знай Наших” станет консолидированной площадкой по поиску оборудования для инвесторов.
Как пишет телеканал 360tv.ru, отечественные производители оборудования смогут использовать площадку в качестве эффективного маркетингового инструмента. С ее помощью они смогут искать клиентов, завязывать полезные бизнес-контакты, а также рассказывать о производстве целевой аудитории.
По словам Буцаева, в РЭО на протяжении длительного времени последовательно собирали информацию. На сегодняшний день в перечень включено шестьдесят предприятий, которые занимаются производством оборудования для сбора, накопления, утилизации, термического обезвреживания, транспортировки и размещения отходов.
Буцаев отметил, что наибольшее количество российских производителей в реестре представлены в категории “Утилизация”. С помощью реестра компании, которые работают в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, смогут закупать отечественное оборудование вместо импортного без ущерба для производственных процессов.
В свою очередь производители оборудования смогут бесплатно рекламировать свою продукцию. "Знай Наших" - площадка для привлечения внимания инвесторов к альтернативе импортной продукции.
Отметим, что в рамках реализации национального проекта “Экология” в компании РЭО провели анализ рынка отечественных производителей оборудования в отрасли обращения с ТКО. Список компаний можно будет посмотреть на сайте РЭО в разделе “Знай Наших”.