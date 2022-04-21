РЭО запускает площадку для поиска производителей оборудования по обращению с ТКО

По словам Буцаева, в РЭО на протяжении длительного времени последовательно собирали информацию. На сегодняшний день в перечень включено шестьдесят предприятий, которые занимаются производством оборудования для сбора, накопления, утилизации, термического обезвреживания, транспортировки и размещения отходов.