РЭО запускает площадку для поиска производителей оборудования по обращению с ТКО

РЭО запускает площадку для поиска производителей оборудования по обращению с ТКО
РЭО запускает площадку для поиска производителей оборудования по обращению с ТКО
Сегодня, 18:32ОбществоФото: reo.ru
В рамках программы по импортозамещению в области обращения с отходами ППК “Российский экологический оператор” составила перечень российских производителей оборудования.

По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, проект “Знай Наших” станет консолидированной площадкой по поиску оборудования для инвесторов.

Как пишет телеканал 360tv.ru, отечественные производители оборудования смогут использовать площадку в качестве эффективного маркетингового инструмента. С ее помощью они смогут искать клиентов, завязывать полезные бизнес-контакты, а также рассказывать о производстве целевой аудитории.

По словам Буцаева, в РЭО на протяжении длительного времени последовательно собирали информацию. На сегодняшний день в перечень включено шестьдесят предприятий, которые занимаются производством оборудования для сбора, накопления, утилизации, термического обезвреживания, транспортировки и размещения отходов.

Буцаев отметил, что наибольшее количество российских производителей в реестре представлены в категории “Утилизация”. С помощью реестра компании, которые работают в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, смогут закупать отечественное оборудование вместо импортного без ущерба для производственных процессов.

В свою очередь производители оборудования смогут бесплатно рекламировать свою продукцию. "Знай Наших" - площадка для привлечения внимания инвесторов к альтернативе импортной продукции.

Отметим, что в рамках реализации национального проекта “Экология” в компании РЭО провели анализ рынка отечественных производителей оборудования в отрасли обращения с ТКО. Список компаний можно будет посмотреть на сайте РЭО в разделе “Знай Наших”.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы