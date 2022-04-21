Тагильчанин приехал с Донбасса, а 3 мая у Драмтеатра пройдет концерт «Zа Россию»

Тагильчанин приехал с Донбасса, а 3 мая у Драмтеатра пройдет концерт «Zа Россию»
Тагильчанин приехал с Донбасса, а 3 мая у Драмтеатра пройдет концерт «Zа Россию»
Сегодня, 21:03ОбществоФото: pixabay
Почтальонов обязали не только носить пенсии, но и продавать продукты, транспортный коллапс на Южном подъезде не дает тагильчанам уехать домой, а свердловских врачей запугивают на работе — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях четверга, 21 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

Общественник Андрей Волегов вернулся домой с поездки на Донбасс — тагильчанин сопровождал груз с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР. О том, как неподалеку взрываются снаряды, а местные жители ждут помощи и передают тагильчанам слова благодарности, читайте в нашем материале.

Администрация ГГО не нашла нарушений в работе лесопилки в Большой Лае. Проведя визуальный осмотр, чиновники пришли именно к такому выводу. Не удивительно, ведь накануне предприниматель, который устроил небольшое лесозаготавливающее производство у себя на частном участке, наконец-то прибрался и вывез весь опил.

Почтальоны стали службой доставки продуктов, причем бесплатной. Помимо пенсии, работники «Почты России» теперь приносят и продают продукты, а также предлагают пенсионерам каталог для предзаказа товаров. Как данный сервис работает и сколько килограмм теперь весит сумка почтальона, читайте ниже.

3 мая в Нижнем Тагиле жителей города ждут на Театральной площади на концерт. С гастролями по городам РФ отправляются музыкальные исполнители в поддержку движения «Zа Россию».

Из-за дорожных работ на Южном подъезде к Нижнему Тагилу пробка по вечерам растягивается от поселка «Ключики» до развязки в центр, на Вагонку и в сторону Красногвардейской. Особо наглые и нетерпеливые водители объезжают затор по встречной полосе. Тагильчане считают, что власти и ГИБДД могли бы организовать движение на данном участке автодороги более продуктивно.

Шесть свердловчан, побывавших в плену на Донбассе, вернулись домой. Сейчас вернувшиеся находятся в одном из госпиталей, где проходят реабилитацию. С их родными уже связались.

Врачам свердловского онкоцентра больше нельзя самостоятельно менять батарейки в часах (если необходимо пользоваться отверткой) и выполнять подобную работу. Медикам запретили использовать в больнице личные технику, инвентарь и оборудование.

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