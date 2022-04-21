Тагильчанин приехал с Донбасса, а 3 мая у Драмтеатра пройдет концерт «Zа Россию»

Почтальонов обязали не только носить пенсии, но и продавать продукты, транспортный коллапс на Южном подъезде не дает тагильчанам уехать домой, а свердловских врачей запугивают на работе — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях четверга, 21 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области.

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