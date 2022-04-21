«Там жизнь продолжается»: тагильчанин рассказал о поездке на Донбасс

«Там жизнь продолжается»: тагильчанин рассказал о поездке на Донбасс
«Там жизнь продолжается»: тагильчанин рассказал о поездке на Донбасс
Сегодня, 09:00ОбществоФото: TagilCity.ru

Тагильчанин рассказал, что увидел на Донбассе

Экообщественник Андрей Волегов побывал в Луганской республике и рассказал, что ему удалось там увидеть. Как местные жители встречают россиян и реагируют на взрывы — в материале TagilCity.ru.

Разбитые дороги среди цветущих абрикосов — так выглядит сейчас Луганская народная республика, где побывал тагильчанин Андрей Волегов. Мужчина сопровождал две фуры с гумпомощью для жителей ЛДНР в середине апреля. Один большегруз собрали тагильчане, второй — жители Заречного и Красноуфимска.

Общественник поделился, что особое волнение испытал при пересечении границы России с республикой: начиналась «незнакомая территория с незнакомыми условиями». На протяжении всего пути фуры сопровождали военные машины, которые двигались в начале и позади колонны.

Несмотря на сложные обстоятельства, в ближайших к границе городах Луганской области, со слов тагильчанина, царит спокойная обстановка — работают кафе и магазины, встречаются местные жители. О конфликте напоминают лишь несколько домов без стекол, а также разбитые дороги, которые затруднительно починить, — в городе нет собственного производства асфальта.

Там жизнь продолжается, абрикосы зацвели. Много-много цветущих деревьев, а в полях мы видели аиста. Сейчас Луганская область готовится к посевной, говорит общественник.

Добровольцы планировали доставить гумпомощь в обе республики, но планы по пути изменились, поэтому выгрузку осуществили в трех городах ЛНР: Луганске, Кировске и Стаханове. В ДНР же часть груза отправили на отдельной ГАЗели. В дальнейшем местная администрация и активисты передадут все необходимое жителям ближайших территорий.

Разгрузка была в городе Луганск, сейчас связываюсь с товарищами оттуда. Они четвертый день выстраивают маршруты и развозят помощь,поделился с редакцией TagilCity.ru Андрей Волегов.

TagilCity.ru

С его слов, справиться с задачей свердловчане пытались за короткое время. В Луганске они пребывали два часа, после чего сразу отправились в Кировск, который граничит с зоной боевых действий, а на обратном пути заехали в Стаханов.

Вторую фуру — там водитель бесстрашен — отвезли в Кировск, что в 40 километрах от Луганска. Во время разгрузки за шесть минут было слышно шесть взрывов. Нас встречали администрация и журналисты — они на грохот даже не обратили внимание, отметил тагильчанин.

Со слов общественника, жители городов встречали свердловчан доброжелательно — благодарили за помощь и оказанную поддержку.

Видео:TagilCity.ru

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации России на Украине. С его слов, основной целью данных действий является денацификация и демилитаризация соседней страны. 19 апреля глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о начале следующей фазы, заключающейся в «полном освобождении» ЛДНР в тех границах, которые провозглашены в результате народного референдума 2014 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
РоссияпомощьУкраинаДонбассНижний ТагилДНР и ЛНР
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