Уборку на незаконной лесопилке в Лае начал хозяин после публикации TagilCity.ru

Ни разу не видел, чтобы там хоть раз за десять лет прибирали. А сейчас Шайнуров пригнал экскаватор и загружает мусор в свой КАМАЗ, уже не одну машину вывезли, рассказал журналисту редакции местный житель Михаил.
По его словам, опил после многолетнего распила древесины на дрова со своего огорода сосед увозит в лес неподалеку. Но там не только остатки древесины, но и разный мусор.
Ранее местные жители пожаловались на пожароопасную ситуацию на незаконной лесопилке на улице Тагильская, 61 в Большой Лае. По словам соседей, дрова и опилки скоплены на сухой траве, они боятся, что возгорание может лишить их домов.
Напомним, также жители Большой Лаи много лет не могут решить вопрос с водоотводной канавой, которую закопал на своем участке Дмитрий Шайнуров для постройки гаража. Из-за этого, по словам соседей, у них топит дома и огороды во время таяния снега или после сильных дождей.