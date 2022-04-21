Уборку на незаконной лесопилке в Лае начал хозяин после публикации TagilCity.ru

Уборку на незаконной лесопилке в Лае начал хозяин после публикации TagilCity.ru
Уборку на незаконной лесопилке в Лае начал хозяин после публикации TagilCity.ru
Сегодня, 09:10ОбществоФото: TagilCity.ru
Уборку пожароопасных опилок и дров начал на незаконной лесопилке в Большой Лае Дмитрий Шайнуров после публикации TagilCity.ru.

Ни разу не видел, чтобы там хоть раз за десять лет прибирали. А сейчас Шайнуров пригнал экскаватор и загружает мусор в свой КАМАЗ, уже не одну машину вывезли, рассказал журналисту редакции местный житель Михаил.

По его словам, опил после многолетнего распила древесины на дрова со своего огорода сосед увозит в лес неподалеку. Но там не только остатки древесины, но и разный мусор.

Фото:TagilCity.ru

Ранее местные жители пожаловались на пожароопасную ситуацию на незаконной лесопилке на улице Тагильская, 61 в Большой Лае. По словам соседей, дрова и опилки скоплены на сухой траве, они боятся, что возгорание может лишить их домов.

Напомним, также жители Большой Лаи много лет не могут решить вопрос с водоотводной канавой, которую закопал на своем участке Дмитрий Шайнуров для постройки гаража. Из-за этого, по словам соседей, у них топит дома и огороды во время таяния снега или после сильных дождей.

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