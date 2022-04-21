Уборку на незаконной лесопилке в Лае начал хозяин после публикации TagilCity.ru

Напомним, также жители Большой Лаи много лет не могут решить вопрос с водоотводной канавой, которую закопал на своем участке Дмитрий Шайнуров для постройки гаража. Из-за этого, по словам соседей, у них топит дома и огороды во время таяния снега или после сильных дождей.