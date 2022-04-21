В Свердловской области выпадет снег и похолодает до -12 градусов. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.
Такая погода по прогнозам синоптиков ожидается в пятницу, 22 апреля. Похолодание произойдет преимущественно на севере региона. Снег ожидается с начала следующей недели.
В выходные сильных осадков не ожидается. По словам главного регионального синоптика Галины Шепоренко, температура воздуха 23-27 апреля ночью будет составлять от –1 до +4 градусов, а на севере до – 6 градусов.
А 21 апреля в области температура воздуха останется на отметке примерно +3 градусов, а на севере – 7 градусов. Ветер в настоящий момент северный, северо-западный 6-11 м/с, его порывы в отдельных местностях могут достигать 16 метров в секунду.