В Свердловской области выпадет снег и похолодает до -12 градусов

В Свердловской области выпадет снег и похолодает до -12 градусов
В Свердловской области выпадет снег и похолодает до -12 градусов
Сегодня, 11:08ОбществоФото: pixabay.com
Похолодает в Свердловской области со следующей недели. В основном это заметят жители севера региона.

В Свердловской области выпадет снег и похолодает до -12 градусов. Об этом сообщает Уралгидрометцентр.

Такая погода по прогнозам синоптиков ожидается в пятницу, 22 апреля. Похолодание произойдет преимущественно на севере региона. Снег ожидается с начала следующей недели.

В выходные сильных осадков не ожидается. По словам главного регионального синоптика Галины Шепоренко, температура воздуха 23-27 апреля ночью будет составлять от –1 до +4 градусов, а на севере до – 6 градусов.

А 21 апреля в области температура воздуха останется на отметке примерно +3 градусов, а на севере – 7 градусов. Ветер в настоящий момент северный, северо-западный 6-11 м/с, его порывы в отдельных местностях могут достигать 16 метров в секунду.

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