Черная икра уральского производства впервые выставлена на продажу
21 мая 2010, 14:43ОбществоArtem
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Пять килограммов черной икры уральского производства впервые будут проданы в Екатеринбурге завтра, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу свердловского минсельхоза.
Черная икра - Рефтинского рыбхоза, где осетров разводят уже 12 лет. Но ранее ее использовали только для воспроизводства. Партию пищевой икры сделали впервые. В последний нерест рыбхоз получил 17 килограммов икры, пять из них переработал в деликатес. Стоимость уральской икры не называется, но уточняется, что она будет " ниже рыночной цены, которая составляет 20 тысяч рублей".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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