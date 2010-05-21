Черная икра уральского производства впервые выставлена на продажу

Черная икра - Рефтинского рыбхоза, где осетров разводят уже 12 лет. Но ранее ее использовали только для воспроизводства. Партию пищевой икры сделали впервые. В последний нерест рыбхоз получил 17 килограммов икры, пять из них переработал в деликатес. Стоимость уральской икры не называется, но уточняется, что она будет " ниже рыночной цены, которая составляет 20 тысяч рублей".