Госпрограмма «Начни своё дело» продолжится в г. Нижний Тагил, когда поступят деньги
Госпрограмма «Начни своё дело» в Нижнем Тагиле временно приостановлена.
Это произошло во всех моногородах, отметил директор нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Сергей Найдёнов. Он пояснил, что программа приостановлена до получения федеральной субсидии. Вчера правительство России рассматривало выделение средств на модернизацию моногородов Нижнего Тагила, Тольятти и Сокола. В числе прочих рассматривалась возможность выделить Нижнему Тагилу почти 211 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Они пойдут на продолжение программы «Начни своё дело» и на кредиты для предпринимателей.
В этом году более 460 тагильчан прошли обучение в рамках первого этапа тренинга «Начни своё дело». Более 20-ти человек защитили бизнес-планы, получив на развитие бизнеса гранты до 300 тысяч рублей. При этом 43 тагильчанина сейчас стоят в очереди на защиту проектов и ждут, когда программа вновь начнет работать.
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