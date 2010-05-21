Госпрограмма «Начни своё дело» продолжится в г. Нижний Тагил, когда поступят деньги

Это произошло во всех моногородах, отметил директор нижнетагильского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства Сергей Найдёнов. Он пояснил, что программа приостановлена до получения федеральной субсидии. Вчера правительство России рассматривало выделение средств на модернизацию моногородов Нижнего Тагила, Тольятти и Сокола. В числе прочих рассматривалась возможность выделить Нижнему Тагилу почти 211 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Они пойдут на продолжение программы «Начни своё дело» и на кредиты для предпринимателей.