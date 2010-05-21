Кузнецов и Ларионов из г. Нижний Тагил отправятся на чемпионат Европы
21 мая 2010, 14:50ОбществоArtem
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Они завоевали это право на Кубке России по гребному слалому, прошедшем накануне в Окуловке.
Там тагильчане заняли второе место среди мужчин на каноэ-двойках. В результате тренерский совет включил их в состав сборной команды России на стартующем 30 мая в Братиславе чемпионате Европы. В командном зачёте воднослаломисты Свердловской области заняли в Окуловке третье место
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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