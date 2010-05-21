Метрологическая служба НТМК прошла аккредитацию на право поверки средств измерений
21 мая 2010, 09:48ОбществоArtem
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Аккредитация позволяет отказаться от привлечения сторонних организаций для поверки средств измерения, находящихся под государственным контролем.
В результате предприятие сможет обеспечить надежность работы оборудования и оптимизировать расходы на его обслуживание. Экономический эффект составит около 800 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба НТМК.
По словам главного метролога НТМК Петра Фирстова, ежегодно специалисты НТМК проверяют на точность более 25 тысячи приборов на разных стадиях технологического процесса.
20 мая отмечается Всемирный день метролога. Метрологическая служба НТМК была основана в 1976 году. С каждым годом она расширяет свою деятельность.
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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