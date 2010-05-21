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Метрологическая служба НТМК прошла аккредитацию на право поверки средств измерений
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Метрологическая служба НТМК прошла аккредитацию на право поверки средств измерений

21 мая 2010, 09:48ОбществоArtem
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