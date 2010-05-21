«МОТИВ» завершает EDGE-покрытие Нижнетагильского региона

В настоящее время возможность работать в Интернете по технологии улучшенной передачи данных доступна жителям всех городов региона: в Нижнем Тагиле, Верхней и Нижней Салде, в Верхнем Тагиле, Невьянске и Кировграде. В Нижнем Тагиле EDGE внедрен более чем на 90% базовых станций компании, в Верхней Салде – на всех центральных базовых станциях, в Нижней Салде и Верхнем Тагиле – на всех станциях, в Невьянске и Кировграде EDGE охватывает практически всю территорию.

«Несмотря на существование альтернативных и более «раскрученных» технологий беспроводной передачи данных, решение компании «МОТИВ» инвестировать в EDGE можно назвать успешным, – отмечает заместитель коммерческого директора по Северо-Восточному направлению Виталий Вахрушев. – На сегодняшний день мобильный Интернет по технологии EDGE доступен на значительной территории городов Нижнетагильского региона Свердловской области, в то время как другие технологии, например 3G, реализованы в крайне ограниченных локациях – в лучшем случае, в центральных районах крупных городов. Скорость передачи данных по технологии EDGE сопоставима со скоростями других стандартов, более того, у EDGE хороший потенциал для дальнейшего роста скорости. Эффективность технологии EDGE ощущают на себе не только пользователи мобильного Интернета компании «МОТИВ», но и те, кто вообще никогда в Глобальную сеть не выходит, так как EDGE-внедрение положительно влияет на работу всей сети GSM. В наших ближайших планах – полное покрытие EDGE-технологией всей территории Нижнетагильского региона, в том числе охват связью прогрессивного формата небольших поселков, а также трасс и популярных мест отдыха».