Нижний Тагил ждёт федеральных денег

Как рассказал нам начальник управления стратегического развития города Вахтанг Ахалая, объём средств был установлен ещё в марте на заседании правительственной комиссии под председательством помощника президента Игоря Шувалова. Так, на поддержку малого и среднего предпринимательства Нижний Тагил получит более 200 миллионов рублей. Для ремонта многоквартирных домов из средств Фонда ЖКХ будет направлено 700 миллионов. Причём, как отметил Вахтанг Ахалая, уже всё готово для того, чтобы запустить эти средства в работу. Осталось только дождаться поступления денег. Ещё одна дотация из федерального бюджета на реализацию антикризисных мер составит 281 миллион рублей. Они пойдут, в частности, на реконструкцию Восточных очистных сооружений, рассказал Вахтанг Ахалая. Их мощность должна быть увеличена для создания химического кластера, поскольку сейчас эти очистные полностью загружены Уралхимпластом и социальными объектами.