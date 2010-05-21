Новые стандарты связи в России

В закрытый клуб крупнейших сотовых операторов страны может войти провайдер сетей четвертого поколения Yota. Компания запускает принципиально новый протокол передачи данных LTE, разработанный в Швеции. До конца года стандарт внедряется в пяти российских городах, рассказал генеральный директор Yota Денис Свердлов в интервью газете «Коммерсантъ».

С развитием LTE у провайдера появятся все необходимые атрибуты сотового оператора – SIM-карты и телефонные номера. Пока что к высокоскоростному интернету жители Казани, Новосибирска, Самары и двух еще неназванных городов смогут подключиться через модемы на ноутбуках. LTE-телефоны попадут на рынок уже в следующем году.

Инфраструктуру, строившуюся в 15 региональных центрах под WiMAX, можно запросто использовать и под LTE, ведь и то, и другое принадлежит к категории IP-сетей. «LTE — это по сути брат-близнец мобильного Wimax. Там используется та же логика установки базовых станций, та же транспортная сеть, те же антенны. Поэтому наши непосредственные затраты будут заключаться лишь в установке радиомодулей. Это небольшие деньги», - пояснил Свердлов.

Ведущие производители электроники уже готовят к выпуску модемы и мобильные телефоны, заточенные специально под LTE. «Очевидно, что стандарт LTE становится основным трендом беспроводной связи. Это означает появление большого количества LTE-устройств от крупнейших производителей, что даст нам возможность предлагать еще более интересные решения для наших клиентов».