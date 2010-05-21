С 10 августа в России начнет вещать детский канал Disney Channel
21 мая 2010, 14:38ОбществоArtem
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В его сетку войдет как классическая анимация легендарной студии, так и современная продукция.
Кроме того, планируется показ популярных полнометражных мультипликационных и игровых фильмов - вроде "В поисках Немо" и "Пиратов Карибского моря". Для самых маленьких предусмотрены образовательные программы. Также руководство канала обещает, что в эфире будут представлена и российская телепродукция.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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