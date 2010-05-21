С 10 августа в России начнет вещать детский канал Disney Channel

Кроме того, планируется показ популярных полнометражных мультипликационных и игровых фильмов - вроде "В поисках Немо" и "Пиратов Карибского моря". Для самых маленьких предусмотрены образовательные программы. Также руководство канала обещает, что в эфире будут представлена и российская телепродукция.