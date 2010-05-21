В г. Нижний Тагил пройдет турнир интеллектуальной игры «Познай истину»

Турнир пройдет 24 мая в 16.00 во Городском дворце молодежи (ул. Пархоменко, 37). Состязаться в знаниях будут команды НТГСПА, УПИ и других вузов города.

Игра будет посвящена Великой Отечественной войне. Темы вопросов: «Оружие победы», «Культура во время войны», «Герои и неизвестные солдаты», «Сражения и события».

В игре «Познай истину» участвуют команды по 6 человек. Вопросы в каждой из четырех линеек варьируются по степени сложности. После выбора вопроса команде дается 1 минута на обдумывание ответа.

Параллельно с основной игрой будет проходить игра со зрителями, в которой также будет определен победитель.

Игру проводит Молодежная Общественная Организация «Дружина» (г.Екатеринбург) при поддержке Молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Игра успешно проходит среди учащейся молодежи Екатеринбурга и области. В Нижнем Тагиле игра пройдет при поддержке Общественной Организации «Вера, Надежда, Любовь».